Основные либеральные идеи начала XIX века
История
Основные либеральные идеи начала XIX века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Готов помочь) 1 - Отмена крепостного права 2 - Улучшение положения крестьян 3 - Предоставление прав выбора женщинам 4 - Конституция 5 - Уравнение прав в разных слоях общества
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