Напиши,какие качества князя Владимира привлекли внимание автора статьи. (Научно-популярная статья lt;Княжение Владимира Святогоgt;)

Литература
Напиши,какие качества князя Владимира привлекли внимание автора статьи. (Научно-популярная статья lt;Княжение Владимира Святогоgt;)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обратился от языческой тьмы к свету Христову, крестился сам, крестил киевлян и послал крестить в другие города и области своего княжества.Он первый из всероссийских правителей стал христианином и положил начало христианскому устроению Русского государства. С него Русская держава начинает быть православной и христианство проникает во все области народной и государственной жизни.Действовал ли он при том только как правитель, являлись ли его действия, направленные к тому, только государственными деяниями? Нет, он сам в себе проявил истинного христианина и проповедовал Христа не столько словом, сколько личным своим примером.
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