Помогите пожалуйста сделать! Зарание спасибо!

Английский язык
Помогите пожалуйста сделать! Зарание спасибо!
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