Твір-опис ручки в науковому стилі
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Твір-опис ручки в науковому стилі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.Ручка — письмова приналежність, за допомогою якої можна залишити чорнильний слід на поверхні (зазвичай паперу). Розрізняють такі типи ручок:перові ручки,кулькові ручки,капілярні ручки,Фломастери,гелеві ручки,Ручки з біополімерним чорниломУ кулькових і гелевих ручках іноді використовуються чорнила, що стираються.
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