Скорость движения парохода по течению реки равна 20 целых 3/8 км/ч,а скорость течени?? реки 3 целых 1/3 км/ч.Найдите собственную с скорость парохода(задание 5)
Математика
Скорость движения парохода по течению реки равна 20 целых 3/8 км/ч,а скорость течени?? реки 3 целых 1/3 км/ч.Найдите собственную с скорость парохода(задание 5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 3/8 км/час-3 1/3 км/час=20 9/24 км/час-3 8/24 км/час=17 1/24 км/час Ответ: собственная скорость катера равна 17 1/24 км/час Собственная скорость катера равна разности скорости по течению и скорости течения
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