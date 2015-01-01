На утренник в детский сад вместо снегурочки пришёл переодетый волк. Сможет ли вол?? раздать 25 малышам 2015 конфет так чтобы каждому досталось чётное количество

Математика
На утренник в детский сад вместо снегурочки пришёл переодетый волк. Сможет ли вол?? раздать 25 малышам 2015 конфет так чтобы каждому досталось чётное количество
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что если 2015:25=80,5, так как 80 это четное число.
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