На вас вся надежда! Помогите пожалуйста! Считая давление нормальным, оцените силу, с которой воздух оказывает давление на лист бумаги формата А4 (210 х 297 мм)
Физика
На вас вся надежда! Помогите пожалуйста! Считая давление нормальным, оцените силу, с которой воздух оказывает давление на лист бумаги формата А4 (210 х 297 мм)
Ответ(ы):
Гость:
P=101300 Па. а=210мм=0,21 м b=297мм=0,297м F-? p=F/S; F=p*S=p*a*b=101300*0,21*0,297=6318 Н
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