На вас вся надежда! Помогите пожалуйста! Считая давление нормальным, оцените силу, с которой воздух оказывает давление на лист бумаги формата А4 (210 х 297 мм)

Физика

На вас вся надежда! Помогите пожалуйста! Считая давление нормальным, оцените силу, с которой воздух оказывает давление на лист бумаги формата А4 (210 х 297 мм)

Автор: Гость