На видимих сторонах двох карток записані числа 5 і 12. сума двох чисел на першій кар??ці дорівнює сумі чисел на другій картці. сума чотирьох чисел дорівнює 32. які 2 числа записані на звороті карток
Математика
На видимих сторонах двох карток записані числа 5 і 12. сума двох чисел на першій кар??ці дорівнює сумі чисел на другій картці. сума чотирьох чисел дорівнює 32. які 2 числа записані на звороті карток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 делим на 2(картки) получаем по 16 на первой 5, значит с другой стороны картки 16 минус 5 будет 11 на второй 12,значит 16 минус 12 будет 4 5+11=16 и 12+4=16 ответ 11 и 4
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