На відрізку АВ довжиною 39 см взято точку К.Знайдіть довжини відрізків АК та ВК,якщ?? АК менший від ВК в 2 рази

Геометрия
На відрізку АВ довжиною 39 см взято точку К.Знайдіть довжини відрізків АК та ВК,якщ?? АК менший від ВК в 2 рази
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай АК дорівнює (X)см, тоді КВ дорівнює (2X)см. Сума відрізка АВ дорівнює (X + 2X) см, або 39 см. Маємо рівняння X + 2X = 39 3X = 39 X = 39:3 X = 13 (см) - довжина АК Відповідь: АК дорівнює 13 см
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