На відрізку АВ довжиною 39 см взято точку К.Знайдіть довжини відрізків АК та ВК,якщ?? АК менший від ВК в 2 рази

Геометрия

На відрізку АВ довжиною 39 см взято точку К.Знайдіть довжини відрізків АК та ВК,якщ?? АК менший від ВК в 2 рази

Автор: Гость