На висоті 4000 м термометр показав -2. Яка температура буде в цю годину біля підніжжя гори?
География
На висоті 4000 м термометр показав -2. Яка температура буде в цю годину біля підніжжя гори?
Ответ(ы):
Гость:
При піднятті на 1 км температура знижується на 6 градусів. температура біля підніжжя гори +22
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