На восьми одинаковых карточках записаны числа 1, 2, 4, 8, 16, 32,64,128. Ева наугад выбрала несколько карточек, а Арсен забрал остальные. Затем они оба вычислили сумму чисел на своих карточках. Сумма, которую получила Ева, боль...

Математика
На восьми одинаковых карточках записаны числа 1, 2, 4, 8, 16, 32,64,128. Ева наугад выбрала несколько карточек, а Арсен забрал остальные. Затем они оба вычислили сумму чисел на своих карточках. Сумма, которую получила Ева, больше суммы, которую получил Арсен, на 31 Сколько карточек выбрала Ева? А 2 Б: 3 В 5 Г: 6 Д: 7
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Гость:
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 все числа умножаются на 2
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