На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.

Математика

На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.

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