На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.
Математика
На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 6400:5 =1180; 1800×9=16200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.
Қазақ тiлi
Сөйлемдерді оқып, аяқтаңдар. 1) Көшеге күндіз шықсам, ... (не?) киемін. 2) Таңертең тұ??сам, ... (не?) киемін. 3) Үй ішіндегі жұмыстарды істегі...