На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.

Математика
На заводе изготовили 6400 деталей за 5 дней . Сколько таких деталей изготовят за 9 дней при такой же выработке.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 6400:5 =1180; 1800×9=16200
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