В 1 упаковке 16 книг , во второй в 2 раза меньше
Математика
В 1 упаковке 16 книг , во второй в 2 раза меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16:2=8(книг)-во 2 упаковке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью надо ехать автомобилю, чтоб?? проезжать 1 км на треть минуты быстрее?
Биология
Исследования британских ученых показали, что школьники, которые пили на перерыве «Кока-колу», проявляют на следующем уроке успешность ниже на 30%, ...