Исследования британских ученых показали, что школьники, которые пили на перерыве «Кока-колу», проявляют на следующем уроке успешность ниже на 30%, чем их одноклассники, которые пили простую воду. Как вы считаете, как можно объя...
Биология
Исследования британских ученых показали, что школьники, которые пили на перерыве «Кока-колу», проявляют на следующем уроке успешность ниже на 30%, чем их одноклассники, которые пили простую воду. Как вы считаете, как можно объяснить эти наблюдения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю , это все из-за большого колличества сахара и фосфора
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сочини сказку о том как попросили ископаемые какое из них полезнее. Пожалуйста по??огите! Чтоб не был большим и маленьким
Обществознание
5 личных качеств военного и для чего они нужны. 5 физических качеств военного и для чего они нужны. Помогите пожалуйста.