Исследования британских ученых показали, что школьники, которые пили на перерыве «Кока-колу», проявляют на следующем уроке успешность ниже на 30%, чем их одноклассники, которые пили простую воду. Как вы считаете, как можно объя...

Биология
Исследования британских ученых показали, что школьники, которые пили на перерыве «Кока-колу», проявляют на следующем уроке успешность ниже на 30%, чем их одноклассники, которые пили простую воду. Как вы считаете, как можно объяснить эти наблюдения?
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Думаю , это все из-за большого колличества сахара и фосфора
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