Сочини сказку о том как попросили ископаемые какое из них полезнее. Пожалуйста по??огите! Чтоб не был большим и маленьким

Гость: Гость:

Жили были разные ископаемые. И зародился у них спор кто полезнее. Камни говорят что они сильны и могущественны, нефть говорит, что она нужна людям как топливо, древесный уголь говорит что без него все люди замёрзли бы, а песок говорит что без него бы не единой стекляшки не было. Спорили они спорили, а мудрая птица сидевшая рядом сказала, что у всех есть то, что нужно для людей и то что не нужно никому. Ископаемые все об думали и решили, что весь этот спор вышел в ничью. PS Все важны и нужны в своём деле.