Как составить план к рассказу по татарскому
Математика
Как составить план к рассказу по татарскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План составить легко читай 1 абзац найди его главную мысль и придумай название пункта плана
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сочини сказку о том как попросили ископаемые какое из них полезнее. Пожалуйста по??огите! Чтоб не был большим и маленьким
Обществознание
5 личных качеств военного и для чего они нужны. 5 физических качеств военного и для чего они нужны. Помогите пожалуйста.
Литература