Как составить план к рассказу по татарскому

Математика
Как составить план к рассказу по татарскому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План составить легко читай 1 абзац найди его главную мысль и придумай название пункта плана
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