На земле около 6 тысяч видов папоротников,лишайников на 12 тысяч видов больше,а вид??в водорослей столько,сколько видов папоротника и лишайников вместе. сколько на земле видов водорослей

Математика

На земле около 6 тысяч видов папоротников,лишайников на 12 тысяч видов больше,а вид??в водорослей столько,сколько видов папоротника и лишайников вместе. сколько на земле видов водорослей

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