На земле около 6 тысяч видов папоротников,лишайников на 12 тысяч видов больше,а вид??в водорослей столько,сколько видов папоротника и лишайников вместе. сколько на земле видов водорослей

Математика
На земле около 6 тысяч видов папоротников,лишайников на 12 тысяч видов больше,а вид??в водорослей столько,сколько видов папоротника и лишайников вместе. сколько на земле видов водорослей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишайников 18 тыс(6+12) водорослей 18+12=30
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