Что нужно сделать чтобы не пол учить травму печени? Помогите пж!

Биология
Что нужно сделать чтобы не пол учить травму печени? Помогите пж!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно закрыть область печени 
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