Скажите 5 предложений с о,ё после шипящих в корне слова,срочно надо!!!

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Скажите 5 предложений с о,ё после шипящих в корне слова,срочно надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шофёр подвез милую и очаровательную даму. Осенью,мне очень нравятся шорохи желтых листьев в парке. Однажды я шёл по лесу и увидел на дереве красивую белку.
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