Составить предложения с сословосочетанием после родительского собрания

Русский язык
Составить предложения с сословосочетанием после родительского собрания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама готовила ужин.Папа крепко спал.Братик учил уроки.Я слушал или слушала музыку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот...
Ответить
Математика
14/15*5/42,13/15*45/25
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову ощУ щаем
Ответить
История
Thanks for the use of this message to. I am a bit of
Ответить
Окружающий мир
Написать сообщение про рожь
Ответить