Составить предложения с сословосочетанием после родительского собрания
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Составить предложения с сословосочетанием после родительского собрания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама готовила ужин.Папа крепко спал.Братик учил уроки.Я слушал или слушала музыку.
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