Написать сообщение про рожь

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Гость:
Рожь это однолетнее растение из семейства злаковых. Зерна ржи содержат 11% белков, 2% жиров, 67% углеводов и 3,5% клетчатки. Кроме этого, рожь богата минералами и содержит витамин Е и витамины группы В. Ржаной хлеб и отруби полезны при запорах. Рожь очень питательна и полезна. Из муки готовят ржаной хлеб, который вкусный и питательный одновременно.
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