Неэлектролит- это.......
Химия
Неэлектролит- это.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно определение? это вещества, растворы или расплавы которых не проводят электрический ток. К ним относятся: кислород, водород, многие органические вещества (сахара, эфиры, бензол и др.). В молекулах этих веществ существуют ковалентные не полярные или малополярные связи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Почему нет запято...
Математика
Наити объем прямоугольного параллелепипеда если его длинна равна 30 м. ширина-10м . ?? высота 2м. чему ровна площадь основания параллепипеда
Английский язык