Неэлектролит- это.......

Химия
Неэлектролит- это.......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно определение? это вещества, растворы или расплавы которых не проводят электрический ток. К ним относятся: кислород, водород, многие органические вещества (сахара, эфиры, бензол и др.). В молекулах этих веществ существуют ковалентные не полярные или малополярные связи. 
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