Даю 30 баллов !!! Решите уравнение: (Х-2)(Х^2+6Х+9)=6(Х+3) С подробным решением !!!
Математика
Даю 30 баллов !!! Решите уравнение: (Х-2)(Х^2+6Х+9)=6(Х+3) С подробным решением !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем все скобки: X^3+4X^2-3X-18=6X+18 Переносим всё в одну сторону: X^3+4X^2-3X-18-6X-18=0 Приводим подобные: X^3+4X^2-9X-36=0 Разлаживаем на множители: (X-3)(X+3)(X+4)=0 Произведение = нулю, когда один из множителей равен нулю: X-3=0 или X+3=0 или X+4=0 Решаем отдельно 3 мини-равенства: X=3 или X=-3 или X=-4 Это и есть наши корни. Ответ: 3; -3; -4.
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