Даю 40 баллов за перевод текста без помощи переводчика!!!

Английский язык
Даю 40 баллов за перевод текста без помощи переводчика!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый год четвертого июля американцы отмечают праздник день Независимости, известный так же как Четвертое Июля. В этот день Американцы празднуют день рожденье США, потому что 4 июля 1776 года 13 колоний выйграли независимость. Это было начало революционной Войны, которые колонии выйграли в 1783 году и стали независимыми штатами Америки. В 1800-ых США переместились к Тихому Океану. Американсы хотели больше територии для ферм и домов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значений выражений номер 836
Ответить
Математика
А-15*30=320решить уровнение
Ответить
Русский язык
Сделайте номер 1, плиз
Ответить
История
Почему некоторые историки считают Крымскую войну 1 мировой ?
Ответить
Английский язык
Написать смешную историю как я ловил рыбу.7-10 предложений на английском яэ. с переводом на русск. яз4кл
Ответить