Даю 40 баллов за перевод текста без помощи переводчика!!!

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Каждый год четвертого июля американцы отмечают праздник день Независимости, известный так же как Четвертое Июля. В этот день Американцы празднуют день рожденье США, потому что 4 июля 1776 года 13 колоний выйграли независимость. Это было начало революционной Войны, которые колонии выйграли в 1783 году и стали независимыми штатами Америки. В 1800-ых США переместились к Тихому Океану. Американсы хотели больше територии для ферм и домов.