Написать смешную историю как я ловил рыбу.7-10 предложений на английском яэ. с переводом на русск. яз4кл

Английский язык
Написать смешную историю как я ловил рыбу.7-10 предложений на английском яэ. с переводом на русск. яз4кл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You love each. of you to let you know if the blue chance for me .and yes my true .Orza or would you .make sure the bill yet. The lock which show .little dog he hangs up on you.
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