Помогите ответить на вопросы про робота- домохозяйку. 1. Почему он необходим? 2. Гд?? он может использоваться? 3. Когда он должен использоваться? 4. Кто может извлечь выгоду от его использования? 5. Как он должен выглядеть?
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Помогите ответить на вопросы про робота- домохозяйку. 1. Почему он необходим? 2. Гд?? он может использоваться? 3. Когда он должен использоваться? 4. Кто может извлечь выгоду от его использования? 5. Как он должен выглядеть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он необходим в отелях или гостиницах По времени(в 13 или 19 часов) Необходим, т.к. горничным тяжело убирать все номера, а робот все может быстренько пройти и убрать Могут извлечь выгоду больные и инвалиды, которые не могут убраться в комнате и горничные(про инвалидов не уверен) А про внешний вид сам что-нибудь напиши, прояви фантазию
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