Чем завершилась борьба патрициев и плебеев ?

История
Чем завершилась борьба патрициев и плебеев ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 287 г. закончалась борьба. Основным итогом борьбы между патрициями и плебеями была ликвидация олигархической республики патрициев как пережитка родовых отношений и создание в принципе демократического рабовладельческого государства, полиса.
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