Помогите!!!!!Нужно сочинение на тему Современному человеку нужны знания о жизнедеятельности растений?
Биология
Помогите!!!!!Нужно сочинение на тему Современному человеку нужны знания о жизнедеятельности растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек уничтожает все вокруг себя. Скоро не останется ничего что можно будет изучать. Думаю,современному человеку нужны знания в технике,ибо техника это наше будущее.
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