Извините мне пожалуйста по русскому языку 3 класса Заря за яркую пожалуйста как части речи

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Извините мне пожалуйста по русскому языку 3 класса Заря за яркую пожалуйста как части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заря- существительное. За- предлог. Яркую- прилагательное
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