Нарисуй прямоугольник,ширина которага 2 см ,а длина в 3 раза больше. найди его периметр.
Математика
Нарисуй прямоугольник,ширина которага 2 см ,а длина в 3 раза больше. найди его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина прямоугольника: 2×3=6(см)P=abP=(2+6)×2=16(см)
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