В школу привезли 78 стульев после того их расставили поровну в 4 класса осталось ещ?? 6 стульев сколько стульев в каждый классе?

Математика

В школу привезли 78 стульев после того их расставили поровну в 4 класса осталось ещ?? 6 стульев сколько стульев в каждый классе?

Автор: Гость