В школу привезли 78 стульев после того их расставили поровну в 4 класса осталось ещ?? 6 стульев сколько стульев в каждый классе?
Математика
В школу привезли 78 стульев после того их расставили поровну в 4 класса осталось ещ?? 6 стульев сколько стульев в каждый классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)78-6=72 с. во всех классах 2)72:4=18 с. в одном классе
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