Решите пж...............

Алгебра
Решите пж...............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскладываем знаменатели данных дробей на множители, находим общий знаменатель, после чего домножаем дроби на недостающие части общего знаменателя Знаменатель первого уравнения =(m-2)*(m+2) Знаменатель второго уравнения =(m+2)*(m+1) Знаменатель третьего уравнения =m*(m+2) Итого общий знаменатель равен m*(m+2)*(m-2)*(m+1) Домножаем дроби: Первая дробь: 2*m*(m+1)/(m*(m+2)*(m-2)*(m+1)) Вторая дробь: 3*m*(m-2)/( m*(m+2)*(m-2)*(m+1)) Третья дробь: (m+1)*(m-2) /(m*(m+2)*(m-2)*(m+1))
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