-16=4 решите уравнение

Математика
-16=4 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-16=4 Ну я так понял... P.S Если не правильно то я незнаю Удачки...=)
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