В квадрате 5x5 некоторые клетки белые, а остальные — зеленые. Известно, что не во вс??х строках не все клетки не зеленые. Это в точности означает, что (A) в каждой строке есть белая клетка (Б) в каждой строке есть зеленая клет...

Математика

В квадрате 5x5 некоторые клетки белые, а остальные — зеленые. Известно, что не во вс??х строках не все клетки не зеленые. Это в точности означает, что (A) в каждой строке есть белая клетка (Б) в каждой строке есть зеленая клетка (B) в одной из строк все клетки зеленые (Г) все клетки в квадрате зеленые (Д) в одной из строк все клетки белые

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