Проект о собаке цели,вывод,задачи
Окружающий мир
Проект о собаке цели,вывод,задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришла из школы и пошла гулять с собакой
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