Переведите,пожалуйста,текст!!!!СРОЧНО(на фото)

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Переведите,пожалуйста,текст!!!!СРОЧНО(на фото)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важно иметь лучшего друга. Я думаю, что, когда у вас есть много друзей, вы не знаете их всех хорошо. Когда у вас ксть один друг, вы знаете его и можете доверять ему. Один друг имеет в виду близость. Помимо вас может сказать ваши тайны только вашему лучшему другу. У каждого есть один друг. Он надежен. Я знаю, что он поддержит меня независимо от чего-то. Я никогда не скучаю с ним. Мы ободряем друг друга, и у нас есть схожие интересы. КАК-ТО ТАК.
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