I don't like to watch ___ leaves A) fell

Английский язык
I don't like to watch ___ leaves A) fell
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Falling Это герундий Означает действие но пишется существительным Я так думаю
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