Морфологический разбор союзов хотя,чтобы,что,как будто,так что
Русский язык
Морфологический разбор союзов хотя,чтобы,что,как будто,так что
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Хотя - союз, не изменяется, не является членом предложения, производные, простой, подчинительные, уступительные что — союз, неизменяемый, подчинительный, изъяснительный, простой, соединяет части сложного предложения.
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