Морфологический разбор союзов хотя,чтобы,что,как будто,так что

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Морфологический разбор союзов хотя,чтобы,что,как будто,так что
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя - союз, не изменяется, не является членом предложения, производные, простой, подчинительные, уступительные  что — союз, неизменяемый, подчинительный, изъяснительный, простой, соединяет части сложного предложения.
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