В трапеции abcd с основаниями ad=17 и bc =12 провели отрезок bm параллельно стороне cd чему равен периметр этой трапеции если известно что периметр треугольника abm= 18 см.
Математика
В трапеции abcd с основаниями ad=17 и bc =12 провели отрезок bm параллельно стороне cd чему равен периметр этой трапеции если известно что периметр треугольника abm= 18 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Оказалось, что число 17 вообще не пригодилось. ВМ параллельно СD и значит СМ = ВС = 12. А вторая боковая сторона СD = BM - входит в периметр ABM. ОТВЕТ Периметр равен 42.
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