В трапеции abcd с основаниями ad=17 и bc =12 провели отрезок bm параллельно стороне cd чему равен периметр этой трапеции если известно что периметр треугольника abm= 18 см.

Математика

В трапеции abcd с основаниями ad=17 и bc =12 провели отрезок bm параллельно стороне cd чему равен периметр этой трапеции если известно что периметр треугольника abm= 18 см.

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