Набери множетелями из числа 48
Математика
Набери множетелями из числа 48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 = 16 * 3 48 = 2 * 8 * 3 48 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 48 = 12 * 4 48 = 3 * 4 * 4 48 = 3 * 2 * 2 * 2 * 2 48 = 3 * 2 *2 * 4 48 = 24 * 2 48 = 12 * 2 * 2 48 = 6 * 2 * 4 48 = 3 * 2 * 2 * 2 48 = 6 * 8 48 = 3* 2 * 2 * 4 48 = 3 * 2 * 8 48 = 3 * 4 * 4
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