Постав поданні дієслова в майбутньому часі намалюва приїхали дзвенить розта??ув полив носить співають кладе зустрів розповів йде плаває працював гримить знають приготував
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Постав поданні дієслова в майбутньому часі намалюва приїхали дзвенить розта??ув полив носить співають кладе зустрів розповів йде плаває працював гримить знають приготував
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намалює приїде дзвенітиме розтане поливатиме носитиме співатимуть вкраде зустріне розповість йтиме плаватиме працюватиме гримітиме знатимуть приготує
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