Как иоанн богослов связан с христом?

Литература
Как иоанн богослов связан с христом?
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Гость:
Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна,  1-го,  2-го и  3-го послания Иоанна и  Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Некоторые исследователи оспаривают авторство апостола [1]. Имя Иоанн Богослов апостол получил из-за именования Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна Словом Божьим
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