Допоможіть скласти речення за схемою [ ] - [ ], (який )

Українська мова
Допоможіть скласти речення за схемою [ ] - [ ], (який )
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Автор: Гость
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Гость:
Щоб глибоко збагнути душу наподу - треба знати його літературу, яка є джерелом для людини.
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