Найдите значений выражений номер 836

Гость: Гость:

А) 3/5*1/2*4/9=1/5*1/2*4/3=1/5*1/1*2/3=1/5*2/3=2/15 б) 1/2*2/3*3/4*4/5=1/1*2/3*3/4*2/5=2/3*3/4*2/5=2/1*1/4*2/5=1/1*1/2*2/5=1/2*2/5=1/1*1/5=1/5=0,2 в) 4/7*35/36*3/5=1/7*35/9*3/5=1/7*35/3*1/5=1/7*7/3*1/1=1/7*7/3=1/3 г) 4/5*10/27*15/16=1/5*10/27*15/4=1/1*10/27*3/4=10/27*3/4=5/27*3/2=5/9*1/2=5/18