Почему некоторые историки считают Крымскую войну 1 мировой ?
История
Почему некоторые историки считают Крымскую войну 1 мировой ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что война была империалистическая. Каждый её участник воевал за расширение влияния своей империи
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