Наити объем прямоугольного параллелепипеда если его длинна равна 30 м. ширина-10м . ?? высота 2м. чему ровна площадь основания параллепипеда

Математика
Наити объем прямоугольного параллелепипеда если его длинна равна 30 м. ширина-10м . ?? высота 2м. чему ровна площадь основания параллепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 * 10 * 2 = 600(куб.м) - объём параллелепипеда 2) 30 * 10 = 300(кв.м) - площадь основания Ответ: 600куб.м - объём параллелепипеда            300кв.м - площадь основания.
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