Наити объем прямоугольного параллелепипеда если его длинна равна 30 м. ширина-10м . ?? высота 2м. чему ровна площадь основания параллепипеда

Математика

Наити объем прямоугольного параллелепипеда если его длинна равна 30 м. ширина-10м . ?? высота 2м. чему ровна площадь основания параллепипеда

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