1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7.

Математика
1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/2=2*1+1=3 5 1/3=3*5+1=16 3 2/5=5*3+2=17 2 3/4=4*2+3=11 4 2/3=3*4+2=14 1 2/7=7*1+2=9
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