Перший член арифметичної прогресії дорівнює –7,4, а різниця дорівнює 1,8. Знайдіть п’ять перших членів прогресії

Алгебра
Перший член арифметичної прогресії дорівнює –7,4, а різниця дорівнює 1,8. Знайдіть п’ять перших членів прогресії
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй член прогрессии -7,4 + 1,8=-5,6 третий -5,6+1.8= -3,8 четвёртый -3,8+1,8=-2 пятый -2+1,8=-0,2
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