Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот приносил сахар, сыр и кусочки колбасы. 3)Мыши Приносили питательные коренья. 4)А...

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Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот приносил сахар, сыр и кусочки колбасы. 3)Мыши Приносили питательные коренья. 4)Артемон приносил пыльцу с цветов вместо пудры. 5)Бабочки приносили булки. 6)Ласточки уничтожали вблизи дома со и комаров. Распутай предложения. Помоги грамматическим основам найти свои второстепенные члены. Запиши текст правильно. В каких предложениях есть однородные члены? Главные они или второстепенные? Стрелками покажи, какое слово все они поясняют. А как они связаны друг с другом? Объясни постановку знаков препинания при них.

Автор: Гость