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14/15*5/42,13/15*45/25
Математика
14/15*5/42,13/15*45/25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14/15*5/42=1/9; 13/15*45/25=39/25=1 14/25
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